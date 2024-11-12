«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона

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10 ноября на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Сделано в Самарской области».

Дипломами министерства промышленности и торговли Самарской области были отмечены участники проекта «Самарский продукт. Сделано в Самарской области»

Проект «Самарский продукт», запущенный в 2018 году, объединяет более 300 участников и представляет более 3 тысяч наименований товаров местного производства.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил важность продвижения местных товаров: «Сегодня маркировка «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт» становится не просто элементом брендинга, но и позволяет повысить доверие потребителей и создает позитивный имидж продукции, которая производится с любовью и заботой о качестве».

Конкурс проводился во второй раз с целью продвижения товаров местного производства. Жюри выбирало победителей из более чем трехсот участников. В итоге, в семи номинациях были отмечены самые активные, креативные и успешные участники проекта.

Лариса Сомова, индивидуальный предприниматель и создатель бренда «LAR-GO», поделилась своими впечатлениями: «Ощущение, что я нашла свое призвание — это бесценно! Я делаю то, что люблю, то, что мне нравится, и, судя по всему, это нравится и другим людям. Горжусь возможностью использовать на своей продукции логотип «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области».

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Юлия Клинкова отметила: «Наша задача — создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности самарских производителей. Такая инициатива будет способствовать продвижению местной продукции и популяризации бренда «Сделано в Самарской области». Мы всегда рады поддержать проекты, которые направлены на поддержку отечественного производства».

Поздравляем победителей!

Номинация «Стиль детства» — самозанятая Бикташева Гузель Фяритовна, бренд «Guzel.etta»;

Номинация «Самарская модница» — индивидуальный предприниматель Сомова Лариса Геннадьевна, бренд «LAR-GO»;

Номинация «Стиль в движении» — ООО «АКУЛАКРЮ»;

Номинация «Модный акцент» — ООО «БОННФАКТОРИ», бренд «BUNTARKA»;

Номинация «Прорыв года» — индивидуальный предприниматель Кузнецова Яна Агзамовна, бренд «Yanik аrt»;

Номинация «Молодой бренд» — индивидуальный предприниматель Рукавишникова Любовь Александровна, бренд «Cara Mia Bambina»;

Номинация «Самарский умелец» — самозанятая Охотина Елена Витальевна, кожевенная мастерская «ОхотинЪ».

Фото - пресс-служба минпромторга Самарской области