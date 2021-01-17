"Счёт шёл на минуты". Российский врач спас ребёнка от смерти в небе над океаном

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Анестезиолог-реаниматолог из Кемерова Василий Жданов спас жизнь шестилетней девочки на борту самолёта с кубинского тропического острова Кайо-Коко в Москву, передает Лайф. Счёт шёл на минуты, а экстренную посадку совершать было просто некуда — воздушное судно находилось над Атлантическим океаном.

— Когда подошёл, увидел, что там маленькая девочка задыхается. Я на неё посмотрел, очень быстро спросил родителей: "Что произошло?" Оказалось, что буквально минут за 20–30 до этого они дали ей полтаблетки пенталгина, потому что она жаловалась на боль в ноге. И вот развилась такая клиника: одышка, нехватка воздуха, сыпь на теле, нитевидный пульс. То есть клиника анафилактического шока, — рассказал Василий Лайфу.

По его словам, "счёт шёл на минуты", а самолёт в это время пролетал над Атлантическим океаном. Надежды на то, что жизнь малышки будет спасена при посадке в ближайшем аэропорту, не было. Поэтому Жданов решил взять всю ответственность на себя и действовать быстро. Помочь ему вызвались гинеколог Юлия из Челябинска и супруга Василия — детский врач-эндокринолог Наталья.

В небе над Атлантикой импровизированной бригаде медиков приходилось спасать жизнь впервые, но медлить было нельзя. С помощью находившейся на борту аптечки и благодаря опыту врачи оказали ребёнку помощь. Спустя десять минут самочувствие девочки улучшилось, ещё через пять — у неё прояснилось сознание и прекратилась одышка. После этого обессиленная малышка уснула.

Василий ещё раз поблагодарил своих "ассистенток" за то, что выполняли его указания чётко и быстро, а экипаж Nordwind Airlines — что не допустили паники на борту.