Счастливыми или несчастными жителей Самарской области на работе делают деньги и отношения с коллегами

190

Такие данные получены согласно открытому опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob .

Практически каждый четвертый житель Самарской области на вопрос, что делает его несчастным на работе, ответил «низкий заработок» (22%). На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (14%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (12%). Скука и безделье — 7 и 5% опрошенных соответственно. График работы не нравится 5%. Еще 5% признались, что несчастны, если заняты нелюбимым делом. 5% жителей претит сама необходимость трудиться: поводом быть несчастным на работе для них служит буквально все. В противовес им каждый восьмой не находит причин для несчастья на работе (14%).



Главные поводы быть счастливым на работе — деньги и атмосфера в коллективе (27 и 26% соответственно). 13% доставляет удовольствие достижение поставленных целей. Хорошие условия труда делают счастливыми 7% опрошенных. Еще 9% в рабочем процессе нравится буквально все. 6% счастливы, если занимаются любимым делом, 5% — если работа интересна. Хорошее отношение руководства — причина для счастья еще для 4% респондентов. Каждый двадцатый искренне рад, если его работа приносит пользу (4%). 3% счастливы возможности развиваться и совершенствоваться в труде. Еще 3% иронично отметили, что на работе счастливы в обеденный перерыв и момент окончания рабочего дня. Также 4% честно заявили, что их счастье — не в работе.



Мужчины к рабочему процессу относятся менее эмоционально, чем женщины: практически все поводы как быть несчастным, так и быть счастливым на работе они называли реже. Исключение — зарплата, она делает мужчин счастливыми чаще, чем женщин.



Время проведения: 10—15 марта 2022 года