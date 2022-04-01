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Счастливыми или несчастными жителей Самарской области на работе делают деньги и отношения с коллегами

1 апреля 2022 12:00
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Счастливыми или несчастными жителей Самарской области на работе делают деньги и отношения с коллегами

Такие данные получены согласно открытому опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 

Практически каждый четвертый житель Самарской области на вопрос, что делает его несчастным на работе, ответил «низкий заработок» (22%). На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (14%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (12%). Скука и безделье — 7 и 5% опрошенных соответственно. График работы не нравится 5%. Еще 5% признались, что несчастны, если заняты нелюбимым делом. 5% жителей претит сама необходимость трудиться: поводом быть несчастным на работе для них служит буквально все. В противовес им каждый восьмой не находит причин для несчастья на работе (14%).

Главные поводы быть счастливым на работе — деньги и атмосфера в коллективе (27 и 26% соответственно). 13% доставляет удовольствие достижение поставленных целей. Хорошие условия труда делают счастливыми 7% опрошенных. Еще 9% в рабочем процессе нравится буквально все. 6% счастливы, если занимаются любимым делом, 5% — если работа интересна. Хорошее отношение руководства — причина для счастья еще для 4% респондентов. Каждый двадцатый искренне рад, если его работа приносит пользу (4%). 3% счастливы возможности развиваться и совершенствоваться в труде. Еще 3% иронично отметили, что на работе счастливы в обеденный перерыв и момент окончания рабочего дня. Также 4% честно заявили, что их счастье — не в работе.

Мужчины к рабочему процессу относятся менее эмоционально, чем женщины: практически все поводы как быть несчастным, так и быть счастливым на работе они называли реже. Исключение — зарплата, она делает мужчин счастливыми чаще, чем женщин.

Время проведения: 10—15 марта 2022 года

Теги: Опрос

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