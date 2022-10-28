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Сбой в мессенджере WhatsApp не отразился на работе большинства самарцев

28 октября 2022 09:25
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Сбой в мессенджере WhatsApp не отразился на работе большинства самарцев

Неполадки в мессенджере WhatsApp помешали работе лишь каждого шестого самарца. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения — пользователи мессенджера — из Самары.

44% экономически активных пользователей мессенджера, заходивших в свои аккаунты в WhatsApp 25 октября, заметили сбой в работе приложения: «Сообщения не приходили. Видео- и аудиосвязь не работала».

Мужчины в этот раз оказались более наблюдательны, чем женщины (64 и 51% соответственно).

17% трудоустроенных граждан рассказали, что неполадки в WhatsApp отрицательно отразились на их работе: «Не мог отправить фото заказчику. Текст пришёл с большим опозданием»; «Не получила сообщение со ссылкой на выполненный проект, решила, что исполнитель не соблюдает сроки, чуть не поругались с ним».

Впрочем, на работе большинства самарцев проблемы мессенджера компании «Meta»* не отразились. Судя по комментариям, у они уже давно перешли на другие приложения: «Не понимаю, в чем проблема: есть же Телеграм».

Время проведения: 25 октября 2022 года

*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и ее деятельность запрещена.

Теги: Опрос

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