СберИндекс: онлайн-пользователи стали больше тратить в интернете, «консерваторы» остаются офлайн

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То, что пандемия во многом стала причиной роста покупок онлайн, уверены аналитики СберИндекса, было очевидно. Дополнительные траты россиян в Сети в это время составили порядка 1 трлн рублей.

Главный вывод, к которому пришли эксперты, исследуя расходы россиян в пандемию, — наши сограждане, и прежде совершавшие покупки в интернете ещё сильнее полюбили онлайн-шопинг, а любители традиционных походов по магазинам вернулись в них, как только ограничения были смягчены.

В целом по итогам пандемии доля трат, совершённых в России онлайн, выросла до 11,8% от общего объёма, сообщают аналитики СберИндекса. Это соответствует почти пятой части (19,5%) безналичного оборота в стране. В феврале 2021 г. доля трат в интернете оказалась на тех же уровнях, что и во время самоизоляции. Дополнительные расходы, перешедшие в Сеть, составили 3% от всего спроса домохозяйств. С апреля по декабрь 2020 года это добавило к онлайн-рынку 1 трлн руб.

Однако устойчивое перераспределение расходов в пользу онлайна затронуло не всех. Оно произошло в группе потребителей, которые и до пандемии время от времени пользовались e-com- и электронными сервисами. Те же, кто до самоизоляции в принципе не прибегал к онлайн-услугам, после вынужденного перерыва быстро вернулись к прежней модели поведения. Доля таких «консерваторов» устойчива во всех категориях трат, которые рассмотрели аналитики СберИндекса (онлайн- и офлайн-кинотеатры, рестораны и доставка еды, расходы на одежду, бытовую технику и электронику).

Формируется группа потребителей, готовых покупать одежду, бытовую технику и электронику только онлайн, на них пришлось 3,8% всех безналичных трат в этой категории в январе-феврале 2021 г.

Проникновение онлайн-сервисов проявилось и в расходах, связанных с 8 Марта. Доля доставки еды и трат в интернет-магазинах выросла в соответствии с общими трендами. Исключение составила категория «Кинотеатры». Вероятно, в 2021 г. многие воспользовались долгожданной возможностью отметить праздник именно походом в кино. Средние траты на заказ цветов по интернету оказались самыми высокими по сравнению с другими «праздничными» категориями и составили 4382 руб.