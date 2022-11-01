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Сбережений больше чем на полгода хватит только каждому девятому самарцу

1 ноября 2022 09:03
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сбережений больше чем на полгода хватит только каждому девятому самарцу

Накопления уменьшаются, на этом фоне самарцы стали серьезнее относиться к планированию личного бюджета. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Учет личных финансов в той или иной степени ведет большинство самарцев (66%): 45% подсчитывают свои доходы и расходы примерно, а 21% — строго. Не контролирует свои финансы каждый третий (33%). Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 16%, а среди тех, кто моложе 34, — лишь 7%. Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для горожан с доходом свыше 80 тыс. руб., чем для зарабатывающих менее 50 тыс. руб. (15% против 8% соответственно).

Чаще всего респонденты планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода: об этом рассказали 38%. У 26% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 16% — более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 20% опрошенных. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных до 34 (19% против 9%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 тыс. руб.

Сегодня почти у каждого второго самарца (49%) нет никаких накоплений. Лишившись всех источников дохода, 21% могли бы прожить на свои сбережения 1—2 месяца, 12% — меньше месяца. От 3 до 6 месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 7%, от полугода до года — 6%. Лишь 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

Каждый пятый респондент (20%) оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 40% — как средний, 8% — как низкий. Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. считают себя экспертами в личных финансах чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (35% против 17%).

По сравнению с прошлым годом, увеличилось число тех, кто ведет личный или семейный финансовый учет. При этом об отсутствии какого-либо финансового планирования сегодня сообщают чаще, чем год назад. При этом число россиян, не имеющих никаких сбережений, достигло максимального уровня с 2008 года. Инфляция съедает накопления: по средним оценкам, «кубышек» россиян хватит на меньший срок (3,8 месяца сейчас против 4 месяцев по опросу SuperJob 2021 года).

Время проведения: 25—31 октября 2022 года

Теги: Опрос

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