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Сбер впервые разместил дисконтные бескупонные облигации

6 сентября 2021 13:16
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Сбер впервые разместил дисконтные бескупонные облигации

Сбер впервые выпустил дисконтные бескупонные облигации — долговой инструмент, который не подразумевает купонных выплат. Размещение состоялось 3 сентября 2021 года. Выпуск будет находиться в обращении 3,5 года, а погашение состоится 28 февраля 2025 года, при этом возможно досрочное погашение. Номинал одной облигации равен 1000 рублей.

Интерес к фондовому рынку в России растёт, и Сбер стремится предоставить клиентам как можно больше возможностей для надежных инвестиций на российском рынке. Крупные российские эмитенты редко выпускают бескупонные облигации, и тем они интереснее для инвесторов, в том числе и розничных. Дисконтные бескупонные облигации Сбера являются низкорисковыми. Они относятся к старшему долгу эмитента, имеют рейтинг ААА, присвоенный АКРА, и подходят для консервативных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях. Структура дисконтных облигаций понятна даже тем, кто не имеет большого опыта в инвестициях, при этом купить их могут в том числе и неквалифицированные инвесторы. При владении облигацией более 3 лет инвестор в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, может получить инвестиционный налоговый вычет на доход до 3 миллионов рублей в год, - Александр Зозуля, Старший управляющий директор Департамента глобальных рынков 

Дисконтные облигации, как правило, торгуются ниже цены номинала, при погашении владельцу облигации выплачивается цена номинала в полном размере. Эта разница формирует доход инвестора. При этом облигацию не обязательно держать до погашения, при желании её можно продать на рынке и раньше этой даты при условии наличия спроса, однако при этом доходность инвестора может быть меньше ожидаемой. 

Клиенты Сбера могут приобрести данный выпуск дисконтных бескупонных облигаций на брокерский счет.

Теги: облигации сбер СберБанк

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