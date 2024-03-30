Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Самаре

92

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие дачу, огород или дом.

Посадку картофеля в этом сезоне запланировали 40% владельцев загородных участков: 35% сажали картофель и в прошлом году, 5% решились лишь в этом. «Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего», — комментируют свое решение респонденты. 53% не планируют заниматься выращиванием картофеля: «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?»

Время проведения: 9—22 марта 2024 года