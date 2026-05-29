Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
САТОБ: «Юбилейная программа» Государственного академического Русского оркестра имени В.В. Андреева

188
2 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева с «Юбилейной программой». 6+
Название «Юбилейная программа» объединяет сразу несколько значимых дат в истории русской музыкальной культуры. В центре внимания — 165-летие со дня рождения Василия Васильевича Андреева, задавшего вектор развития национального инструментального искусства, а также 130-летие возрождения домры.
Особое значение гастрольному туру придают сразу две знаменательные даты художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Дмитрия Дмитриевича Хохлова: 80-летний юбилей маэстро и 40-летие на посту руководителя оркестра. Деятельность Дмитрия Дмитриевича на протяжении десятилетий во многом определяет художественное лицо коллектива и его современное звучание.
Концертная программа выстроена как масштабное художественное высказывание, раскрывающее богатство и выразительные возможности оркестра. Обращаясь к русской музыкальной традиции и мировой классике, коллектив демонстрирует всю полноту своего звучания и ту художественную мощь, которая сформировалась за более чем вековую историю.
На концерте прозвучат произведения Василия Андреева, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Исаака Дунаевского, Кары Караева, Арифа Меликова, Валерия Гаврилина, Амилькаре Понкьелли, Иоганнеса Брамса, Антонина Дворжака, Микиса Теодоракиса.
Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер коллектива, народный артист России Дмитрий Хохлов.
Самара занимает в истории оркестра особое место. Именно здесь в 1884 году состоялось одно из первых публичных выступлений Василия Васильевича Андреева с балалайкой, ставшее важным шагом на пути к созданию будущего оркестра.
В новейшей истории коллектив уже выступал в Самаре с большим успехом в 2023 и 2024 годах, и публика неизменно встречала оркестр с особой теплотой, сопровождая концерты продолжительными аплодисментами и многократными вызовами на бис.
Государственный академический русский оркестр имени В.В. Андреева по праву занимает особое место в истории мировой музыкальной культуры. Это первый профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра.
Созданный в конце XIX века Василием Васильевичем Андреевым коллектив стал не только художественным, но и культурно-просветительским явлением. Уже с первых выступлений оркестр продемонстрировал, что русские народные инструменты обладают богатейшим выразительным потенциалом, способным раскрывать сложные музыкальные формы и взаимодействовать с академической традицией.
Сегодня оркестр продолжает развивать эту линию, сохраняя преемственность и одновременно открывая новые художественные горизонты, расширяя репертуар и привлекая современную аудиторию.

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

