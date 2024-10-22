САТОБ выступил на Исторической сцене Большого театра России

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17-19 октября Шостакович Опера Балет принимал участие в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», в рамках которого самарский театр впервые в своей новейшей истории выступил на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Это событие знаковое не только для нас. Шостакович Опера Балет - единственный театр, который за девятилетнюю историю Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» выступил на легендарной площадке, показав и оперу, и балет. Три фуры с декорациями, более двухсот участников гастролей, два спектакля. Взыскательная публика лучшей площадки страны с восторгом приняла выступление самарских артистов и дарила им бурные овации после каждого показа.

17 октября на Исторической сцене Большого театра России артисты Шостакович опера балет показали оперу С.Слонимского «Мастер и Маргарита», премьера которой состоялась 6 октября 2023 года, а уже через месяц постановка с триумфом покорила сцену Мариинского театра, и стала одним из наиболее значимых событий Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Постановка «Мастера и Маргариты» в самарском театре стала первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Инициатор постановки - художественный руководитель театра и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Евгений Хохлов: «Для нас гастроли на Исторической сцене Большого театра – это историческое событие, экзамен, ответственность, но, вместе с тем, и огромная радость. Я считаю, нам есть чем поделиться, а, возможно, и удивить москвичей и гостей столицы. Мы привезли свои, наверное, самые дорогие нам произведения. С одной стороны – это совершенно уникальная опера «Мастер и Маргарита». С другой стороны, по-своему уникальный балет «Раймонда». Он хоть и является реконструкцией того знаменитого имперского балета, но наша версия самая полномасштабная. Своим приездом в Москву мы постарались показать, что такое Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича сегодняшнего дня. Мы привезли на гастроли даже детский спектакль, который покажем на сцене музыкального театра имени Сац.

И я должен поблагодарить Валерия Абисаловича Гергиева, который отметил нас в прошлом году в Мариинском театре, куда пригласил с оперой «Мастер и Маргарита», и сказал, что этот спектакль должны обязательно видеть в Москве. Нас поддержал Фестиваль «Видеть музыку», очень помогал и содействовал, чтобы мы оказались здесь. Нам помог меценат Вячеслав Адамович Заренков. И без помощи региональных властей мы бы этого не сделали».

Режиссер-постановщик оперы, народный артист России, художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» Юрий Александров воплотил замысел авторского текста и подчеркнул вслед за партитурой философский и романтический характер романа. Вместо обычного симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Сергей Новиков, художник-постановщик: «Мы старались воплотить три крупных мысли: у каждого свой крест, три голгофы, мир гремящей Москвы, лестницы - бесконечный путь персонажей. Костюмы – это связи эпох. Например, хор – сгоревшие страницы романа. Костюм Крысобоя – некая аллюзия на сталинский ампир. То есть, соединение разных эпох, которые собрали Булгаков и Слонимский в своих произведениях. Трамвай - стилизация гремящей железяки, которая ехала когда-то по Москве. Не хотелось делать что-то очень конкретное. Хотелось наоборот больше образов».

Степан Волков, исполнитель партии Понтия Пилата: «Понтий Пилат – персонаж, который является одним из столпов оперы. Его партия более разговорная, в ней важно передать драматизм».

Анастасия Лапа, исполнительница партии Маргариты: «Партия непростая интонационно. Я вижу Маргариту очень нежной, верной, любящей, отважной. Летать на сцене мы, конечно, не будем, но некие моменты волшебства присутствуют».

Поддержать выступление артистов пришел депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. «На исторической сцене Большого театра России с аншлагом прошла опера «Мастер и Маргарита», которую привез в столицу наш Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. В зале не было свободных мест, а зрители — долго не отпускали потом артистов со сцены. В едином порыве с залом от души аплодировал и я, а потом — зашел за кулисы, чтобы поблагодарить и поздравить труппу театра с таким успехом: артистов, музыкантов, дирижера, режиссеров и всех-всех — в общей сложности на гастроли приехало более 200 человек.

«Мастер и Маргарита» — одна из самых любимых и перечитываемых мной вещей (удивительно, но всякий раз я нахожу для себя что-новое). Не без опаски я ждал, как она будет воплощена в оперном жанре, учитывая глубину и многогранность романа. Конечно, либретто — сильно отличается от оригинала, многие сюжетные линии и герои отсутствуют. Но самому Михаилу Афанасьевичу, уверен, опера бы понравилась: фантастическая сценография, помноженная на современные технологии — заставляет переосмыслить многое в замысле Булгакова. Не говоря о

замечательной игре артистов и музыке Слонимского, который, увы, не дожил всего год до этой премьеры», – поделился впечатлениями на своей странице в ВК Александр Евсеевич.

Фото: Анна Зубова