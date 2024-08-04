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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные работники из Самары.

Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для самарцев является чашечка кофе (26% опрошенных). С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый. 6% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Еще 5% просматривают сообщения в рабочих чатах. Начало рабочего дня с планерки является привычным ритуалом для 4% опрошенных. Еще 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они переобувают уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% — с изучения отчетов коллег за предыдущий день. 2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Еще для 2% привычным ритуалом является перекур.



Мужчинам привычнее начинать рабочий день с чтения новостей, женщинам — рабочих чатов. Планерки и перекуры чаще называли ежедневным ритуалом мужчины, смену обуви — женщины.





Время проведения: 27 июля — 1 августа 2024 года.