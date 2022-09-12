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Самым главным страхом соискателей Самарской области является боязнь оказаться обманутыми работодателем

12 сентября 2022 13:07
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Самым главным страхом соискателей Самарской области является боязнь оказаться обманутыми работодателем

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, узнала о главных страхах жителей Самарской области при поиске работы.

Только 23% жителей Самарской области признались, что обычно не испытывают страхов при поиске (по России – 27%). Чаще всего «смелые» соискатели встречаются среди высшего менеджмента (36%), рабочего персонала (35%) и строителей (34%).

Самым главным страхом соискателей Самарской области является боязнь оказаться обманутыми работодателем, например, столкнуться с мошенником, ее испытывают 37% опрошенных (по России - 33%). Обычно такая фобия встречается у начинающих специалистов (42%) и у специалистов по закупкам (41%).

На втором месте среди страхов соискателей региона – боязнь вообще не найти новую работу: такие опасения испытывают 32% опрошенных (по России - 38%). Больше прочих этого боятся маркетологи и рекламщики (58%).

Третье место в рейтинге соискательских страхов в Самарской области занимают опасения остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так: они есть у 28% жителей региона (по России - 27%). Чаще всего этот страх встречается среди маркетологов (36%) и специалистов по продажам (34%).

Кроме того, 22% соискателей при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя, а 17% в принципе боятся искать новую работу и боятся возможных перемен.

 

Теги: Опрос

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