Самый желанный подарок на 23 февраля — смартфон, но чаще всего дарят одежду и парфюмерию

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В подарок на День защитника Отечества российские мужчины чаще всего хотят получить смартфон, но дарят обычно одежду, аксессуары, парфюмерию и косметику. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии традиционного мужского праздника изучил пожелания сильной половины и сравнил их с реальностью, опросив 1600 мужчин старше 18 лет.



Самый желанный подарок на 23 февраля — смартфон: его хотели бы получить 11% респондентов. Одежде или аксессуарам были бы рады 10% опрошенных, подарку в денежном эквиваленте — 8%. Еще 6% мужчин в День защитника Отечества мечтают о проявлениях любви и заботы со стороны женщин. В 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, российские мужчины нуждались в этом вдвое чаще: тогда о потребности в нематериальных знаках внимания говорили 14% опрошенных.



Об автомобиле или мотоцикле в канун 23 февраля мечтают 4% опрошенных: это намного меньше, чем 12 лет назад, когда получить на 23 февраля машину хотели 9% мужчин. О том, что лучшие подарки для них — это недвижимость, отдых и парфюмерия, рассказали по 2% респондентов. По 1% назвали самыми желанными для себя подарками алкоголь, оружие или инструменты. Что-то более необычное (например, собаку, билеты в театр или на концерт, спортивную экипировку или спиннинг) хотел бы получить каждый пятый мужчина (20%).



Однако, по данным исследования SuperJob, далеко не всем из этих желаний суждено сбыться. В действительности же чаще всего российские мужчины получают в подарок вовсе не квартиры и машины, а одежду и аксессуары, а также парфюмерию и косметику: об этом рассказали по 19% респондентов. По сравнению с 2009 годом, одежду стали дарить чаще, а вот парфюмерию и косметику — реже. 8% россиян получают в подарок на 23 февраля бритвенные принадлежности. Любовь, заботу и внимание в праздничный день ощущают на себе 5% опрошенных. 3 мужчинам из 100 обычно дарят деньги. По 2% респондентов рассказали, что часто получают в подарок «всякую ерунду», а также открытки, алкоголь и сувениры (по сравнению с 2009 годом, популярность такого рода подарков снизилась). И напротив, «нужные вещи» получает 1% российских мужчин. Столько же рассказали, что им зачастую дарят канцелярские принадлежности. Еще 18% поделились опытом получения других подарков: ужина в ресторане, рыболовного инвентаря, автомобильных аксессуаров и книг.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 364

Время проведения: 1—4 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: мужчины старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов