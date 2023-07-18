Самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды

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Самый крупный на планете айсберг А23а, севший на мель 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), передает РИА Новости.

"Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база "Дружная-1". В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды", - говорится в сообщении.

Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а - крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

Как уточнили в ААНИИ, будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов, но в конечном итоге счете дни жизни айсберга сочтен - он будет вынесен на "чистую воду", вероятнее всего, уже в этом году.

Фото : ААНИИ