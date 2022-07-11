Самые популярные фейки июня: увольнение Поклонской, видео урагана, набор студентов для «командировки» в Запорожье

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Специалисты проекта «Лапша» АНО «Диалог Регионы» рассказали про самые популярные июня.

Всего за месяц аналитики выявили 222 уникальных фейка. Суммарно они набрали 980 млн просмотров.

Чаще всего фейки были связаны с проведением специальной военной операции. Более трети сообщений было посвящено именно этой теме.

Так, самым популярным фейком всероссийского масштаба стала новость об увольнении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества якобы из-за ее высказываний о символах Z и V. Однако, в итоге Поклонская объяснила, что просто перешла на новое место работы и стала советником генпрокурора РФ.

Вторая тема — международные отношения. В Москве широко разошлась недостоверная история о том, как пенсионерка не смогла снять деньги на похороны мужа. Утверждалось, что банк ВТБ 24 на просьбу женщины ответил отказом из-за введенных ограничений. Информация была опровергнута.

Широко разошелся фейк о студентах Новосибирского государственного педагогического университета. Им якобы предложили отправиться в «командировку» в Запорожскую и Херсонскую области Украины. При проверке СМИ выяснили, что ни вуз, ни Минобразования Новосибирской области не занимались набором молодых специалистов для работы на Украине.

Внутренняя политика по количеству фейков заняла третье место. Ей было посвящено около 12% выявленных сообщений.

Даже федеральные СМИ поверили распространившему видео урагана в Чувашии, которое, на самом деле, было снято в США. Впоследствии кадры приписывали Новосибирской области и Алтаю.

Выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности занимается фактчекинговый проект «Лапша». У пользователей есть возможность отправить специалистам подозрительную информацию. Они проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда.

Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».