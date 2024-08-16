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Самозанятых губернии научили работать на маркетплейсах

16 августа 2024 16:10
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В региональном центре «Мой бизнес» самозанятые и ремесленники, которые производят собственную продукцию, прошли обучение работе на электронных торговых площадках.

В региональном центре «Мой бизнес» самозанятые и ремесленники, которые производят собственную продукцию, прошли обучение работе на электронных торговых площадках. Участники освоили инструменты и узнали самые актуальные нововведения онлайн-рынка. О необходимости усилить обучающую работу с начинающими предпринимателями, чтобы мастера региона выходили на новые площадки сбыта, говорил глава региона Вячеслав Федорищев.

В ходе Дня маркетплейсов самозанятые освоили несколько тем, среди которых современные тенденции и стратегии работы на электронных площадках, вопросы подбора площадок, использование нейросетей для создания контента, а именно карточек товаров и описаний. Участники также обсудили, как с помощью искусственного интеллекта анализировать свои продажи.

«Самарская область в последние годы является точкой притяжения крупнейших игроков рынка электронной торговли. И сегодня в регионе сосредоточены распределительные центры ведущих маркетплейсов страны: Озон, Вайлдберриз, Яндекс Маркет, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для предпринимателей это удобно, это ускоряет доставку товаров клиентам, минимизирует затраты на доставку товаров до склада, а значит делает работу на электронных площадках еще более выгодной».

Среди слушателей курса – Ирина Сидорская. Она уже более 4 лет создает украшения из натуральных камней, бижутерных сплавов для женщин, мужчин и детей. «В центре «Мой бизнес» я - постоянный гость, регулярно пользуюсь услугами центра, и часто посещаю образовательные мероприятия. Маркетплейсы – тема для меня новая, неизведанная, но в современных реалиях очень актуальная. Поэтому я и пришла на обучение, чтобы узнать о возможностях электронных площадок, и понять – будет ли это прибыльно в моём случае», - рассказала Ирина Сидорская.

Мероприятие посетили и члены Ремесленной палаты Самарской области. Вице-президент ассоциации Татьяна Чертыковцева пояснила: «В Ассоциацию входят порядка 100 ремесленников. Они производят качественную продукцию, и продвигать её необходимо должным образом. И маркетплейсы – хороший инструмент для этого. Но работа на электронных площадках требует соответствующего обучения, поэтому мы здесь».

Сегодня самозанятые являются важной составляющей развития и роста экономики региона. На территории Самарской области зарегистрировано уже более 250 тысяч пользователей специального налогового режима. Поддержка самозанятых - одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Расширяется уровень господдержки региональных производителей и в части локальных продаж. Принято решение о запуске проекта ярмарки, где производители сувенирной и творческой продукции могли бы регулярно ее продавать. Пилотную ярмарку планируют запустить в Тольятти, на площадке парка в честь 50-летия АВТОВАЗа. Позже, аналогичные точки продаж появятся в Самаре и Сызрани.

«Подход центров «Мой бизнес» в формировании мероприятий - предлагать целевой аудитории современные инструменты для различных направлений бизнеса и, в первую очередь, для его продвижения. Самозанятым и ремесленникам важно найти своего покупателя, ведь они сами производят и реализуют свою продукцию. И на обучающем курсе мы показали, как это сделать, используя электронные площадки», - отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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