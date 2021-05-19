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Самозанятые Самарского региона презентовали свою продукцию представителям органов власти

19 мая 2021 15:37
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Самозанятые Самарского региона презентовали свою продукцию представителям органов власти

Во вторник, 18 мая, в региональном центре «Мой бизнес» прошла выставка-презентация сувенирной продукции с региональной символикой, производимой самарскими ремесленниками. На сегодняшний день действует 6 центров «Мой бизнес», в 2021 году планируется открыть еще 3 таких центра. Теперь местные мастера, создающие handmade-изделия на любой вкус и под любую задачу, знают, как «упаковать» свой проект и стать поставщиком сувениров для представительских нужд региона. 

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат и формируются комфортные условия для развития малого бизнеса. 

Выставка-презентация была организована региональным минэкономразвития после недавней встречи самозанятых с Губернатором Дмитрием Азаровым. Стратегия лидерства, обозначенная главой региона – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. Также в своем Послании к жителям и депутатам Глава региона отметил, что в настоящее время в регионе зарегистрировано  55 289 самозанятых  по их числу наш регион на 7 месте в стране.  

 «Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людейТе, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, – отмечал Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи. – За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки».

Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 56 тысяч пользователей специального налогового режима. Минэкономразвития региона во главе с министром Дмитрием Богдановым постоянно совершенствует и расширяет линейку мер поддержки плательщиков налога на профдоход. 

«На днях мы вновь запустили бизнес-кейсы для самозанятых, которые содержат комплексные услуги как для начинающих, так и более опытных пользователей специального налогового режима. Важно, чтобы как можно больше самозанятых выходили из теневого сектора,  работали легально и могли использовать существующие меры поддержки. Возможность стать поставщиком областного правительства позволит плательщикам налога на профессиональный доход получить стабильный рынок сбыта, а региону – оказывать дополнительную поддержку начинающим предпринимателям и закупать уникальные сувениры с самарским колоритом для представительских нужд», - оценил Дмитрий Богданов. 

Помимо презентации товаров собственного производства, самозанятые получили информацию об условиях участия в государственных закупках, проводимых для представительских нужд губернии – с апреля 2020 года возможность участия в госзакупках появилась у самозанятых, наравне с предпринимателями, состоящими в реестре субъектов МСП. 

«Очень важно, чтобы продукция, предлагаемая для представительских нужд Самарской области, имела презентабельную, привлекательную упаковку, а сам товар был уникальным и интересным. Кроме того, необходимо обратить внимание и предусмотреть возможность нанесения логотипов на сувениры, а также возможность производства крупной партии товаров в короткие сроки», − отметила заместитель руководителя департамента управления делами Губернатора и Правительства Самарской области Ольга Франк.

На встрече участники события активно знакомили присутствующих со своими товарами. Ассортимент продукции региональных предпринимателей широкий: от шоколада и мыла ручной работы до авиационных моделей и неоновых вывесок.

Изготовитель последних – самозанятый Владислав Агапкин. Молодой человек создает светящиеся вывески для дома, мероприятий и бизнеса – от маленьких, помещающихся в руке до трёхметровых.

«Для меня большая честь, что мы участвуем в этом мероприятии, что прошли отбор. Я стал самозанятым, когда захотелось почувствовать уверенности при общении с юридическими лицами. Мы начали представлять им услуги, а зачастую компаниям нужны официальные документы. Поэтому, когда появился режим, я понял, что это моя возможность», - рассказал Владислав Агапкин.
«Очень здорово, что в Самаре есть такая площадка, куда самозанятые могут прийти и представить свою продукцию, тем более что она может быть использована для представительских нужд нашего региона. Спасибо большое центру «Мой бизнес» и минэкономразвития за поддержку нашей деятельности», − поделился мнением о мероприятии директор компании «Авитекс» Антон Андреев.

Теги: ручная работа самозанятость

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