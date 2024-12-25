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Самозанятые мастера Самарской области представляют продукцию на площадках крупных компаний

25 декабря 2024 13:05
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Самозанятые мастера Самарской области представляют продукцию на площадках крупных компаний

Выставка-продажа изделий ручной работы самозанятых мастеров прошла на площадке ПАО «Сбербанк» для сотрудников банка. Это новый проект, запущенный областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес». В партнерстве с крупными организациями Самарской области проводятся ярмарки на их площадках. Покупателями становятся сотрудники предприятий. Для участия в проекте и организации ярмарки на своей территории представители компаний могут обратиться в региональный центр «Мой бизнес».

«Мы рады в партнерстве со Сбером организовать такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, - интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными подарками. Сбер является партнером центра «Мой бизнес» во многих проектах, еще одним стало больше», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Сотрудники банка смогли приобрести уникальную, ручную продукцию, выполненную местными мастерами, а для самозанятых ярмарка стала новым каналом сбыта и возможностью расширить клиентскую базу. Производители представили на выставке-продаже украшения, одежду и аксессуары, свечи, игрушки, кондитерские изделия, новогодние сувениры.

«Прошло 30 минут от начала ярмарки, а у нас уже половину изделий скупили, - рассказывает Елизавета Григорьева, основатель бренда «Дела цветочные». – Мы с супругом привезли новогодние композиции, всё живое, натуральное и сухоцветы. Очень круто, что сразу всё можно показать людям, познакомить с нашим брендом и сделать активные продажи».

«Я привезла броши, серьги, украшения, также декор для сервировки блюд, блокноты, ключницы, подставки, - делится Марина Гусинина, основатель бренда «В тихом омуте». – В подобной ярмарке принимаю участие наверно в третий раз. Это огромная помощь для самозанятых. Это и реклама, и продажи».

«Всё, понравилось. Прикупила брошки из полимерной глины. Очень удобно - не надо ходить по магазинам, тратить время, никакой суеты, подошла и купила всё что нужно и себе, и в подарок близким. Радует, что так много у нас талантливых мастеров, не всегда встретишь такие классные изделия в торговых центрах, магазинах», - отмечает Кристина Полтавцева, сотрудник Сбербанка.

«В офисе банка состоялась уже вторая новогодняя ярмарка самозанятых и предпринимателей. Мы организовали эти мероприятия совместно с нашим партнером «Мой бизнес». Обе ярмарки были наполнены атмосферой праздника и творчества, а также стали еще одним подтверждением того, что банк оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям на всех стадиях их профессионального роста», - подчеркнула Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» организуют такие маркеты с 2020 года. Для того, чтобы получить бесплатное место на маркете, предпринимателям достаточно подать заявку и пройти предварительный отбор. Сами ярмарки проходят как на площадке регионального Дома предпринимателя, так и в рамках крупных региональных событий, в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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