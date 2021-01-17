Самолет с Навальным сел в Шереметьево

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Самолет «Победы» с оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту перенаправили из Внуково в Шереметьево, сообщает корреспондент РБК. На табло во Внуково появилась информация, что лайнер сядет в Шереметьево в 20:48. В 20:12 самолет приземлился в Шереметьево.



«Из-за закрытия Внуково по техпричине три наших рейса ушли на запасные аэродромы», — сообщили РБК в «Победе». Рейс авиакомпании «Россия», направлявшийся во Внуково, тоже летит в Шереметьево.



Как сообщила в своем Facebook журналист Елизавета Антонова, которая находится в том же самолете, что Навальный, в 19:44, когда лайнер «Победы» уже был над Внуково, пилот Александр Соловьев объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам. По его словам, некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». Через несколько минут он добавил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет «Победы» обеспечен топливом, поэтому лайнер отправится в Шереметьево.



Прокуратура ранее предостерегла москвичей от встречи Навального, сочтя ее несогласованным публичным мероприятием. 17 января перед прилетом оппозиционера в аэропорт перестали пускать людей, у которых нет билетов, у его здания выставили автозаки.



Силовики задержали соратников Навального, в том числе сотрудников ФБК Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов. Кроме того, в петербургском «Пулково» были задержаны восемь человек, которые собирались в столицу встретить оппозиционера. По информации «ОВД-Инфо», общее число задержанных составило более 30 человек.



Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года, там он проходил лечение. 20 августа оппозиционер был госпитализирован в Омске — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня Навальный, который на тот момент был в коме, был эвакуирован в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».



Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было. Москва отвергает обвинения в применении боевого отравляющего вещества. Власти также заявляли, что неоднократно просили Берлин прислать результаты анализов и обследований Навального, на основании которых можно было бы возбудить уголовное дело. 16 января Германия заявила, что передала России все необходимые данные, кроме медицинских, но, как сообщили в МИД, по сути ответы немецкой стороны ничего в себе не содержали.



14 января, через день после того, как Навальный объявил о планах вернуться в Россию, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что примет меры для его задержания. Ранее ведомство обвинило его в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше». По нему Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег получил 3,5 года колонии. Навальный не признал вину и связал свое преследование с политическими мотивами. ФСИН потребовала изменить условный срок оппозиционера на реальный.





Фото: Мстислав Чернов / AP / РБК