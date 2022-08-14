Самой популярной машиной в России стала Lada 2107

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Самой популярной машиной в России является Lada 2107, согласно данным аналитического агенства Автостат, передает iphones.ru.

На 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 1 млн 562 тысячи Lada 2107. На втором месте расположилась Lada 2106 (1,040 млн единиц). Замыкает тройку лидеров Kia Rio (1,028 млн единиц). Kia преодолела миллионную отметку в прошлом году.

Самые распространенные автомобили в России

1. Lada 2107: 1,5 млн

2. Lada 2106: 1,040 млн

3. Kia Rio: 1,028 млн

4. Lada 4×4 «Нива»: 964 тыс.

5. Hyundai Solaris: 920 тыс.

6. Lada 2110: 801 тыс.

7. Renault Logan: 774 тыс.

8. Lada 2114: 761 тыс.

9. Ford Focus: 750 тыс.

10. Lada 2109: 715 тыс.

Всего в России зарегистрировано более 45 млн легковых автомобилей.

Фото: iphones.ru