Самой популярной машиной в России стала Lada 2107

Самой популярной машиной в России является Lada 2107, согласно данным аналитического агенства Автостат, передает iphones.ru.
На 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 1 млн 562 тысячи Lada 2107. На втором месте расположилась Lada 2106 (1,040 млн единиц). Замыкает тройку лидеров Kia Rio (1,028 млн единиц). Kia преодолела миллионную отметку в прошлом году.
Самые распространенные автомобили в России
1. Lada 2107: 1,5 млн
2. Lada 2106: 1,040 млн
3. Kia Rio: 1,028 млн
4. Lada 4×4 «Нива»: 964 тыс.
5. Hyundai Solaris: 920 тыс.
6. Lada 2110: 801 тыс.
7. Renault Logan: 774 тыс.
8. Lada 2114: 761 тыс.
9. Ford Focus: 750 тыс.
10. Lada 2109: 715 тыс.
Всего в России зарегистрировано более 45 млн легковых автомобилей.
Фото: iphones.ru