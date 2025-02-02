Самару захлестнула череда магнитных бурь

192

Метеочувствительным самарцам придется непросто в ближайшие дни. На город один за другим обрушатся удары из магнитосферы.

— В воскресенье, 2 февраля, геоактивность составит 4 балла. Уже в понедельник, 3 февраля, самарцев ждет 5-балльная магнитная буря. В последующие дни: 4, 5 и 6 февраля геоактивность будет держаться на уровне 4 баллов, — следует из прогноза Gismeteo.ru.

По информации из открытых источников, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Это явление — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Увеличивается риск образования тромбов, снижается газообмен организма. У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно падает еще ниже. Кроме того, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок, пишет 63.ру.