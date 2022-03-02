Самару срочно покинули иностранные волонтёры

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Самару в спешном порядке покинули иностранные волонтёры, которые приехали в наш город по специальным программам международного молодёжного обмена. Это два человека из Германии и двое из Италии.

Девушки и юноши работали в двух самарских детских садах, где внедрено инклюзивное образование, то есть в группах есть дети с особенностями развития. Ребята приехали в Самару в сентябре 2021 года. Все они жили в семьях. Итальянки должны были оставаться до мая, немцы до сентября.

«Уже в четверг они были очень напуганы всей этой обстановкой между Россией и Украиной, поэтому решили срочно уехать. Хотя они, конечно, не хотели и не планировали преждевременно завершать проект», - рассказала Екатерина Витте, представитель самарской молодежной организации, которая организовывает и развивает программы молодежного обмена и международного добровольческого движения.

Трое иностранных волонтёров 28 февраля улетели домой через Дубай. 1 марта ещё один должен был уехать в Германию, добавила Екатерина.

Программа рассчитана на год. Итальянские волонтёры должны были завершить её в мае 2022 года, немецкие – в сентябре. Как отметила, Екатерина Витте, ребята ещё надеются вернуться, если останется время. Если нет, то именно для этих волонтёров возможность пожить и поработать в России в рамках данного проекта будет использована. А предоставляется она и оплачивается грантом только единожды.

Как пояснила представитель самарской молодежной организации, волонтёров из Самары на проектах в Европе сейчас нет, но есть ребята из других российских городов. Они находятся в Польше и Германии, им ничего не угрожает, сообщает ГТРК Самара.

Между тем, воздушное пространство всех стран Евросоюза оказалось закрытым для российских самолетов. Жители Самары, которые сейчас находятся за рубежом, столкнулись с проблемами вылета на территорию России.