Самару посетят участники международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»

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8 апреля в Самару прибывают участники международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества». В прошлом году в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Указом Президента РФ Самаре и еще 19 городам страны присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Этому важному событию посвящена международная экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества», которая является продолжением проекта прошлого года «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества». За несколько месяцев участники экспедиции проедут по всей стране с запада на восток и обратно и посетят все 20 городов трудовой доблести, а также большие и малые города и поселки по пути следования.

В 11.00 в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» (г. Самара, пр. Ленина, д.21) участники экспедиции примут участие в круглом столе «Космос – историческая память и духовная ценность», организаторами которого выступили Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОПРФ, Общественная палата Самарской области, региональное отделением ВОО «Трудовая доблесть России» по Самарской области. Руководитель экспедиции Анатолий Васильев передаст в фонд музея уникальные материалы из личного архива космонавта Владимира Соловьева, который работал с лётчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Павлом Поповичем.

Напомним, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий, именно в этом году празднуется юбилей прорыва научной и инженерной мысли всего человечества – 60-летие первого полёта человека в космос. К этой дате Самарская область как космическая столица России готовится особым образом. По инициативе Главы региона Дмитрия Азарова весь 2021 год в губернии объявлен юбилейным: образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить до конца года. Одним из таких мероприятий и станет круглый стол «Космос – историческая память и духовная ценность».

В работе круглого стола прозвучат доклады и выступления на тему трудовой доблести, исторических свершений и перспектив развития регионов в космической отрасли. Для участников и гостей пройдет экскурсия по экспозиции музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и запись видео-поздравлений почётных гостей со 170-летием Самарской губернии и 60-летием полета Ю.А. Гагарина в космос. Также участники круглого стола дадут старт молодежному флэш-мобу «Ближний космос», в ходе которого представители региональных молодежных организаций выложат в социальные сети короткие ролики и яркие агитационные плакаты, посвященные космическим специальностям учебных заведений. Подготовленные плакаты на бумажном носителе будут переданы в Саратовскую область (место приземления Ю.А. Гагарина) и в Звездный Городок. Это две следующие точки по маршруту следования экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества».

Материалы круглого стола будут размещены на электронных ресурсах ОПРФ, ОПСО, ВОО «Трудовая доблесть России», международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества», СМИ и социальных сетях партнеров, с возможностью их свободного использования в учебно-познавательных целях.