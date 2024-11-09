Самару накроет череда магнитных бурь

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Метеочувствительных самарцев ждут серьезные испытания на прочность. На регион обрушилась космическая непогода.

— В эти выходные, 9 и 10 ноября, геоактивность составит 5 баллов, в понедельник, 11 ноября, она снизится до 3 баллов. Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, снова подскочит до 4 баллов. В четверг, 14 ноября, упадет до 3 баллов, а в пятницу и субботу, 15 и 16 ноября, снова вырастет до 4 баллов, — следует из прогноза Gismeteo.ru.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Увеличивается риск образования тромбов, снижается газообмен организма. У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно падает еще ниже. Кроме того, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок, пишет 63.ру.