Самарцы за отмену налога на доходы физических лиц с зарплат до 30 тысяч рублей

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3 из 4 самарцев — за отмену налога на доходы физических лиц с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Партия ЛДПР готовит законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. 77% самарцев одобряют инициативу: «С такой маленькой зарплаты, действительно, не стоит взимать налоги».



Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин (81 и 72% соответственно). Жители города до 34 лет поддерживают предложение активнее, чем те, кто старше (79%). Ожидаемо, что больше всего поддержки законопроект получил у тех, кого он напрямую касается: его одобряют 81% горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц.



Время проведения: 23—25 сентября 2023 года.