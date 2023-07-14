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Самарцы — за отечественные автомобили для чиновников

14 июля 2023 09:59
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Самарцы — за отечественные автомобили для чиновников

Предложение о смене иномарок депутатов на отечественные авто поддержали 3 из 4 самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

76% жителей Самары выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей». 17% не поддерживают подобную идею: «Очередная "маниловщина"»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями»; «Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали».

Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%).

Чаще всего же инициативу Володина поддерживают горожане с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (78%).

Владельцы иномарок выступали за инициативу чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (79 и 72% соответственно).


Время проведения: 11—13 июля 2023 года

Теги: Опрос

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