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Самарцы за 7 месяцев стали больше экономить

10 октября 2022 09:15
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Самарцы за 7 месяцев стали больше экономить

Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта в Самаре снизилось более чем на треть. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, изменилась ли финансовая стратегия горожан за 7 месяцев.

Рассказывая о личной финансовой стратегии, 39% самарцев признались, что с начала СВО стараются больше экономить, 11%, наоборот, — больше тратить. 26% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (15%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 19% — семь месяцев назад, 11% — сейчас.


Время проведения: 5—7 октября 2022 года

Теги: Опрос

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