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Самарцы все меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства

15 июля 2024 11:18
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Самарцы все меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что жители Самарской области хотят зарабатывать больше, чем еще год назад.

По итогам за последние 30 дней соискатели в регионах ПФО нарастили «зарплатные аппетиты» на 5 тыс. до 60 тыс. рублей. Подобный тренд роста запросов прослеживается и в целом по стране: + 7 тыс. к ожидаемой зарплате, что увеличило запросы россиян до 62 тыс. рублей. Соискатели в Самарской области тоже изменили картину рынка труда. Так, кандидаты стали запрашивать доход на 5,8 тыс. больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители не ниже 50,8 тыс. рублей.

«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разные факторов и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Так, наиболее требовательными оказались соискатели из сферы консалтинга и стратегии – кандидаты в этой сфере нарастили запросы сразу на 20 тыс. не менее 103 тыс. рублей, а также ожидают получить на 20 тыс. больше работники производства (до 80 тыс). Вторые по уровню «аппетитов» - ИТ-специалисты, их средняя ожидаемая зарплата начинается в Самарской области от 78 тыс. За год айтишники нарастили запросы более чем на 18 тыс. рублей. Также на 15 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (до 60 тыс.) хотят в Самарской области получать работники логистики. На 14,9 тыс. хотят зарабатывать продажники (до 60 тыс.), строители также нарастили запросы на 14,8 тыс. (до 80 тыс.). Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru СЗФО. 

Самыми скромными оказались работники сферы безопасности – их запросы выросли лишь на 800 рублей. При этом нет ни одной сферы, где соискатели не увеличили бы свой зарплатные запросы.

Кроме того, что соискатели стали запрашивать доход в разы выше, чем в прошлом году, люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Так, опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 39% опрошенных жителей ПФО и в том числе Самарской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причем по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 8%.

Теги: Опрос

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