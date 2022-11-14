Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном

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Специалисты из Самары помогают строить мирную жизнь в городе Снежное Донецкой народной республики. В ближайшие недели здесь будет завершен капитальный ремонт Центра первичной медико-санитарной помощи. В здании полностью заменили конструкцию кровли, обновили окна и двери, установили новую отопительную и канализационную системы и приступили к отделочным работам.

Напомним, Самарская область стала первым регионом в стране, который подписал соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой народной республики. 63-й регион оказывает содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы муниципалитета.

В Снежное неоднократно выезжал губернатор Дмитрий Азаров – для того, чтобы форсировать проведение работ, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Самаркой области.

По поручению главы Самарской области вместе с жителями и администрацией Снежного был утвержден план по ремонту ключевых объектов. Всего их более 80 – это школы, детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры и детские спортивно-юношеские школы. Также ведется восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. По большинству объектов работы уже завершены.

Фото: пресс-служба правительства СО