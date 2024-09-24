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Самарцы вошли в тройку самых щедрых женихов в России

24 сентября 2024 11:11
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Самарцы вошли в тройку самых щедрых женихов в России

Аналитики SOKOLOV выяснили, сколько россияне потратили на обручальные и помолвочные кольца этим летом, а также в каких городах живут самые щедрые женихи.

Женихи из Самары потратили на помолвочное кольцо в среднем 24 937 рублей. При этом средний чек в регионе увеличился на 117% по сравнению с летом прошлого года. Активнее всего молодые люди покупали обручальные и помолвочные кольца в августе, рост составил 41% по сравнению с июнем.

Самыми щедрыми женихами оказались москвичи. Средний чек на помолвочное кольцо летом составил 28 988 рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Санкт-Петербург, который год назад возглавлял рейтинг, занял второе место. Средний чек в регионе увеличился на 36% и составил 24 988 рублей. Чуть меньше на помолвочное кольцо потратили жители Казани (23 123 рубля, рост +118%). Замыкают топ-5 женихи из Воронежа, где в среднем они покупали помолвочные кольца за 21 792 рубля (рост +105%). 

Средний чек на помолвочное кольцо у женихов из Перми увеличился на 86% и составил 21 159 рублей, а у женихов из Тюмени – на 75% (20 973 рубля). Мужчины из Екатеринбурга в среднем тратили на кольцо 20 193 рубля (+47%), а из Ростова-на-Дону – 19 311 рублей (+73%). Замыкают топ-10 женихи из Новосибирска, в среднем здесь покупали кольца за 19 976 рублей, а рост составил 115%.

По данным аналитического центра SOKOLOV по рынку ювелирных украшений, объем продаж обручальных и помолвочных колец за летние месяцы 2024 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самые высокие темпы роста показал Красноярск, +157% к лету 2023 года. Также продажи обручальных и помолвочных колец увеличились в Уфе на 63%, в Краснодаре – на 62% и в Казани – на 60%.

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