Я нашел ошибку
Главные новости:
28 января.
В Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы
В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы уже оценили удобство получения услуг дистанционно через портал «Госуслуги»

25 января 2022 11:48
179
Самарцы уже оценили удобство получения услуг дистанционно через портал «Госуслуги»

Жители региона уже оценили удобство получения услуг дистанционно через портал «Госуслуги». Параллельно в регионе развивается система информирования о социально важных темах на интернет-ресурсах органов власти – госпабликах. Следующий шаг – внедрение чат-ботов.

Госпаблики — это страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений, в частности, больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и других структур, где жители могут быстро получить всю полезную информацию в режиме онлайн.

В Самарской области госпаблики присутствуют во всех основных соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram. В них можно узнать, например, какие выплаты получат многодетные семьи, что делать при симптомах коронавируса, какой график работы детских секций в районном ФОК и т.д.

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%).

  «В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. На январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — рассказал Андрей Цепелев.

Присутствие органов власти и бюджетных учреждений в социальных сетях изменило характер коммуникации россиян с властями и госучреждениями. Диалог стал конструктивным, оперативным и удобным. Теперь люди обращаются за помощью или информацией напрямую в профильные ведомства в соцсетях, а госпаблики приобретают статус социально значимых ресурсов. Внедрить это в широкую практику помогают специалисты ЦУР. Они проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять и продвигать страницы в соцсетях, а также работают с обращениями граждан.

 «Внедрение любой новой инициативы всегда требует обучения. ЦУР Самарской области, также как и другие Центры по всей стране, включились в рейтингование муниципалитетов и министерств по ведению своих страничек в соцсетях. Среди основных рекомендаций: информация в паблике ОИВ/ОМСУ должна подаваться максимально простым языком. Новости и посты должны быть лаконичными, интересными, содержать красивые и информативные иллюстрации и инфографику, — отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.  — Мы также рассказываем о том, как важно проводить прямые трансляции, чтобы жители региона смогли посмотреть эфир в режиме онлайн, задать свои вопросы чиновнику и тут же получить четкий ответ».

Кроме того, госпаблики являются частью Платформы обратной связи между жителями и государством. В России только за 2021 год системы обратной связи, в том числе «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент», обработали более 10 млн обращений. Такие цифры озвучил в декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом среднее время ответа на обращение составило 4,5 часа.

Следующий шаг – развитие госпабликов не только в соцсетях, но и в мессенджерах. В прошлом году в 10 пилотных регионах уже появились чат-боты региональных администраций. Такой формат наиболее приближен к живому общению и очень нравится жителям. С помощью чат-бота люди получают возможность задать вопрос и получить официальный ответ от правительства региона в режиме личной переписки на платформах Telegram, Viber или в мессенджере группы «ВКонтакте».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
154
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
127
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
164
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
791
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
481
Весь список