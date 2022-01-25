Самарцы уже оценили удобство получения услуг дистанционно через портал «Госуслуги»

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Жители региона уже оценили удобство получения услуг дистанционно через портал «Госуслуги». Параллельно в регионе развивается система информирования о социально важных темах на интернет-ресурсах органов власти – госпабликах. Следующий шаг – внедрение чат-ботов.

Госпаблики — это страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений, в частности, больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и других структур, где жители могут быстро получить всю полезную информацию в режиме онлайн.

В Самарской области госпаблики присутствуют во всех основных соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram. В них можно узнать, например, какие выплаты получат многодетные семьи, что делать при симптомах коронавируса, какой график работы детских секций в районном ФОК и т.д.

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%).

«В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. На январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — рассказал Андрей Цепелев.

Присутствие органов власти и бюджетных учреждений в социальных сетях изменило характер коммуникации россиян с властями и госучреждениями. Диалог стал конструктивным, оперативным и удобным. Теперь люди обращаются за помощью или информацией напрямую в профильные ведомства в соцсетях, а госпаблики приобретают статус социально значимых ресурсов. Внедрить это в широкую практику помогают специалисты ЦУР. Они проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять и продвигать страницы в соцсетях, а также работают с обращениями граждан.

«Внедрение любой новой инициативы всегда требует обучения. ЦУР Самарской области, также как и другие Центры по всей стране, включились в рейтингование муниципалитетов и министерств по ведению своих страничек в соцсетях. Среди основных рекомендаций: информация в паблике ОИВ/ОМСУ должна подаваться максимально простым языком. Новости и посты должны быть лаконичными, интересными, содержать красивые и информативные иллюстрации и инфографику, — отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. — Мы также рассказываем о том, как важно проводить прямые трансляции, чтобы жители региона смогли посмотреть эфир в режиме онлайн, задать свои вопросы чиновнику и тут же получить четкий ответ».

Кроме того, госпаблики являются частью Платформы обратной связи между жителями и государством. В России только за 2021 год системы обратной связи, в том числе «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент», обработали более 10 млн обращений. Такие цифры озвучил в декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом среднее время ответа на обращение составило 4,5 часа.

Следующий шаг – развитие госпабликов не только в соцсетях, но и в мессенджерах. В прошлом году в 10 пилотных регионах уже появились чат-боты региональных администраций. Такой формат наиболее приближен к живому общению и очень нравится жителям. С помощью чат-бота люди получают возможность задать вопрос и получить официальный ответ от правительства региона в режиме личной переписки на платформах Telegram, Viber или в мессенджере группы «ВКонтакте».