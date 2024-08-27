Самарцы сталкиваются с фейками в интернете минимум раз в неделю

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На сегодняшний день 64% жителей России встречают недостоверную информацию в интернете хотя бы раз в неделю и чаще. Положительная тенденция в том, что количество людей, которые знают о фактчекинге, увеличивается.

Данные озвучил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в рамках пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС. Он рассказал о ключевых трендах недостоверной информации, трансформации фейков и методах борьбы с ними.

«46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% знают, но это знание зачастую поверхностное. Аудитория преувеличивает собственные способности к анализу информации. При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос — это запрос на привлечение лиц, распространяющих фейки, к ответственности и блокировку источников. Однако его зачастую трудно удовлетворить», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

По его словам, сейчас в Рунете снижается число копий фейков, при том, что их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. Он отметил, что до 6 августа 2024 года снижалось количество фейков по теме СВО. С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории составляла 69%. В июле количество просмотров снизилось почти вдвое, до 35%, но в августе, после атаки на Курскую область, стремительно выросло и достигло 81%.

«Мы предполагали, что к концу года будет порядка 15 млн копий фейков. Сейчас мы прогнозируем, что их будет около 8 млн. Уникальных фейков сегодня примерно столько же, сколько их было в прошлом году. При этом мы наблюдаем снижение интереса аудитории к СВО-повестке и усталости от информационного шума, который начал фиксироваться еще в 2023 году. Кроме того, мы видим, что фейки становятся более региональными. Если в начале СВО они распространялись на федеральном уровне, то сейчас мы наблюдаем смещение в сторону конкретных регионов и ситуаций, связанных с конкретными людьми», — объяснил Владимир Табак.

Так, с начала 2024 года, в соцмедиа распространялись несколько крупных фейков, среди них: сообщение от ГУ МЧС по Самарской области об опасности удара БПЛА в регионе, информация о том, что участники молодежной команды ФК «Крылья Советов» разгромили в Самаре автомобиль, якобы принадлежавший участнику СВО, фейк об аварии на тольяттинском химическом предприятии «Тольяттикаучук», информация, что в Самаре произошел пожар в мебельном цехе из-за прилета БПЛА и ряд других. Все эти недостоверные данные были опровергнуты, благодаря слаженной работе ЦУР Самарской области совместно с региональным правительством, профильными ведомствами и правоохранительными органами.

Немалая доля ответственности за потребление и дальнейшее распространение информации лежит и на самих пользователях Сети. Как рассказала директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина, для эффективной борьбы с дезинформацией важно, чтобы участие в ней принимали не только профессионалы, но и обычные пользователи. Необходимо знать и соблюдать правила информационной гигиены.

«Почему эта проблема в наше время так обострилась? Раньше мы видели официальные источники информации, а сейчас любой человек с выходом в интернет получает доступ к массовой аудитории и воспринимается пользователями как источник. Поэтому важно понимать, как отличать верифицированные источники и достоверную информацию», — подчеркнула Екатерина Ларина.

Одна из приоритетных задач на сегодня – необходимость создания законодательной базы для эффективной борьбы с дезинформацией. Сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие дипфейка, при этом есть утвержденное определение фейковой новости, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

«Данные говорят о том, что сегодня ситуация лучше, чем год и два назад. Часть аудитории уже не реагирует на дезинформацию, если ведомства и платформы делают свою работу. В таком случае мы видим, что фейки у нас долго не живут. Законодательство у нас отстроено, потому что производителей дипфейков наказать можно уже сегодня, главное — их поймать», — объяснил Антон Горелкин.

В настоящее время фейки – мощнейшее оружие в информационной войне. Как отметил политтехнолог, доброволец на СВО Платон Маматов, в России для опровержения дезинформации приводится доказательная база, а украинская сторона к таким инструментам не прибегает. Кроме того, большая часть подобных фейков — короткоживущие, добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Особенность такой дезинформации состоит в том, что она призвана брать количеством и «затапливать» информационное пространство противника.