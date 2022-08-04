Самарцы стали реже нести рабочие проблемы в дом

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Россияне все чаще стремятся разграничить рабочую и семейную жизнь: за минувшее десятилетие советоваться со своей второй половиной по рабочим вопросам стали реже. Сегодня дела служебные с возлюбленными обсуждают 63%, тогда как в 2012 году — 73%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин и женщин, состоящих в браке или отношениях.



63% россиян советуются со своей второй половиной по рабочим вопросам. По их мнению, супруг или супруга зачастую могут по-новому взглянуть на различные ситуации и даже подсказать решение проблем. Напротив, 37% никогда не спрашивают мнения о делах у своей второй половины. Такую позицию респонденты объясняют некомпетентностью возлюбленного или возлюбленной в своей профессии, а также желанием оставить рабочие вопросы за порогом дома.



Тех, кто не прочь обсудить работу со своей второй половиной, больше среди женщин, чем среди мужчин (66% против 61%). Респонденты до 34 лет советуются с любимыми о делах чаще опрошенных старше 45-ти (72% против 56% среди мужчин и 71% против 57% среди женщин).



По сравнению с 2012 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали реже спрашивать советов по работе у своей второй половины.