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Самарцы стали реже нести рабочие проблемы в дом

4 августа 2022 12:31
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Самарцы стали реже нести рабочие проблемы в дом

Россияне все чаще стремятся разграничить рабочую и семейную жизнь: за минувшее десятилетие советоваться со своей второй половиной по рабочим вопросам стали реже. Сегодня дела служебные с возлюбленными обсуждают 63%, тогда как в 2012 году — 73%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин и женщин, состоящих в браке или отношениях.

63% россиян советуются со своей второй половиной по рабочим вопросам. По их мнению, супруг или супруга зачастую могут по-новому взглянуть на различные ситуации и даже подсказать решение проблем. Напротив, 37% никогда не спрашивают мнения о делах у своей второй половины. Такую позицию респонденты объясняют некомпетентностью возлюбленного или возлюбленной в своей профессии, а также желанием оставить рабочие вопросы за порогом дома.

Тех, кто не прочь обсудить работу со своей второй половиной, больше среди женщин, чем среди мужчин (66% против 61%). Респонденты до 34 лет советуются с любимыми о делах чаще опрошенных старше 45-ти (72% против 56% среди мужчин и 71% против 57% среди женщин).

По сравнению с 2012 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали реже спрашивать советов по работе у своей второй половины.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 376
  • Время проведения: 19 июля — 3 августа 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и состоящее в отношениях
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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