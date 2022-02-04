самарцы стали на 86% чаще заказывать уборку на дом

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За время пандемии, самоизоляции и удаленки для многих квартира превратилась в полноценное рабочее пространство, спортзал и даже мастерскую. Люди стали больше времени проводить дома, и, как следствие, возросла популярность клининга. По данным Авито Услуг, спрос на услуги по уборке по всей стране вырос на 82% год к году, а в Самаре — на 86%. Эксперты платформы выяснили, с чем это связано и какие клининговые услуги оказались наиболее востребованы.

По итогам исследования спрос на глажку белья за прошедший год по всей стране вырос в 4,5 раза. В Самаре за этот же период увеличился на 170%. Средняя цена по стране за прошедший год увеличилась на 43% и составила 400 рублей за один килограмм вещей. В Самаре стоимость начинается от 500 рублей за килограмм.

В топе клининговых услуг оказался также вывоз мусора — спрос по всей стране за 2021 год вырос в 2 раза. А в Самаре — на 67%. Цена сильно зависела от вида и количества мусора. Если это простые бытовые отходы, стоимость начиналась от 100 рублей за один килограмм. В случае если необходимо было вывезти нерабочую технику, макулатуру или старые предметы интерьера, приходилось доплачивать еще 300–400 рублей.

К тому же за прошедший год россияне стали чаще заказывать чистку мягкой мебели (+59%). Тренд последних лет — осознанное потребление. Поэтому, чтобы не покупать новую мебель, самарцы предпочитали обновлять старую, отдавая ее в химчистку мастерам. Так, в Самаре спрос на чистку мебели за 2021 год увеличился на 63%.

Цена за обработку одного квадратного метра мебели по России выросла на 25% и начиналась от 250 рублей. Для сравнения — в Самаре средняя стоимость варьировалась от 100 рублей. Однако стоит обратить внимание на то, что точная стоимость будет зависеть от площади мебели, материалов, из которых она изготовлена, и ее общего состояния. Например, освежить кухонный уголок обойдется намного дешевле, чем привести в порядок старый диван в гостинной.

“На уборку всегда уходят силы и время, поэтому многие делегировали эту задачу специалистам. После нескольких волн локдауна люди стали уделять больше внимания порядку в доме. К тому же увеличился и объем предложения таких услуг — клининг стал доступнее для бо́льшего количества людей, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков. — Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет. На Авито Услугах мастера также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный бейдж «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста”.

В топ-10 наиболее востребованных среди жителей Самаре услуг по уборке также вошли генеральная уборка (за год спрос вырос на 57%), уборка после ремонта (+131%), простая уборка (+73%) и мойка окон (+88%). Некоторые хозяева простую уборку готовы проводить сами, а вот на большую — времени зачастую не хватает. Эксперты Авито Услуг отмечают, что стоимость сильно зависит от площади квартиры и вида уборки (“поддерживающая”, “генеральная”, “после ремонта”). Но средняя цена по стране начинается от 600 рублей за комнату.

Фоо: Pixabay.com