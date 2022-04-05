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Самарцы стали экономить на чаевых везде, кроме общепита

5 апреля 2022 09:53
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Самарцы стали экономить на чаевых везде, кроме общепита

Чаще всего самарцы оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях и на заправках. Самая большая средняя сумма чаевых — в гостиницах (в среднем 350 рублей), самая маленькая — на автомойках (60 рублей). Во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась, согласно опросу онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.  

2 из 3 самарцев оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 27% делают так всегда, а 40% — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам: 11% делают это всегда, 39% — иногда. Благодарят небольшой суммой курьеров 30% респондентов (6% − всегда и 24% − иногда). Каждый третий опрошенный (34%) оставляет чаевые в парикмахерских (14% и 20% соответственно). По 28% самарцев дают на чай в отелях (7% всегда и 21% иногда), на заправках и автомойках (9% и 19% соответственно).

В среднем самые большие суммы чаевых в Самаре — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 350 рублей. В среднем по 160 рублей самарцы дают на чай в кафе и ресторанах, по 100 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 55, а сотрудники заправок и автомоек — по 60 рублей.

Время проведения: 17 марта — 4 апреля 2022 года

Теги: Опрос

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