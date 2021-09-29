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Самарцы стали больше читать онлайн

29 сентября 2021 13:15
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Самарцы стали больше читать онлайн

Tele2 зафиксировала 30%-й рост регистраций в книжном сервисе по подписке MyBook среди своих клиентов. В лидерах по количеству прочтений у жителей Самарской области оказались книги о детской психологии – бестселлеры от Андрея Курпатова и Людмилы Петрановской. Клиенты проявили повышенный интерес к учебной литературе и произведениям из школьной программы. В топе предпочтений – «Война и мир» Льва Толстого, учебник по истории России Александры Ишимовой и музыкальный спектакль о строении человеческого организма.

Наиболее востребованными категориями стали книги о детских психологии и поведении.

Если родители в основном читают книги, то дети предпочитают их слушать. В категории учебной литературы среди художественных произведений наиболее востребованной оказалась аудиоверсия романа Льва Толстого «Война и мир». Чтобы послушать произведение полностью, понадобится почти три дня. Второй в рейтинге предпочтений стала четырехчасовая аудиокнига «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Третье место заняла «История России в рассказах для детей в пяти частях» Александры Ишимовой в прочтении Станислава Федосова. Произведение, написанное в XIX веке, остается одним из лучших изложений отечественной истории для детей. Среди востребованных цифровых книг также оказались музыкальный спектакль о строении человеческого организма «Как устроен человек» и текст редкого издания «Мифы и легенды древних славян».

 

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