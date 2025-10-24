Я нашел ошибку
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках

24 октября 2025 18:25
97
Т2, российский оператор мобильной связи, изучил динамику трафика своих абонентов в Самарской области. Исследование показало, что объемы использования мобильного интернета продолжают расти, особенно заметно это в популярных у горожан местах отдыха, где специалисты фиксируют рост потребления до 38%.  

Непрерывный мониторинг сети помогает техническим специалистам Т2 выявлять зоны, где в первую очередь необходима модернизация инфраструктуры или ввод в эксплуатацию новых объектов. Благодаря развитию сети Т2 потребление трафика растет по всему региону.

По оценке специалистов Т2, в среднем на одного абонента в Самарской области приходится 24 Гб данных в месяц. Активнее всего трафик растет в общественных местах, крупных жилых комплексах, на территории промышленных предприятий. Так, в Загородном парке рост потребления мобильного интернета у абонентов Т2 от года к году составил 38%, а в парке имени Щорса – 19%. Посетители парка имени Гагарина стали использовать мобильные данные на 15% больше.

Т2 непрерывно модернизирует сеть и делает опыт ее использования более комфортным для всех абонентов. В 2025 году оператор запустил в Самарской области технологию VoWiFi – она позволяет совершать звонки с использованием роутера в местах, где связь оказывается недостаточной. Запуск услуги стал продолжением внедрения в регионах присутствия технологии VoLTE – она обеспечивает передачу вызовов по сети LTE, не разрывая при этом подключение к интернету.

