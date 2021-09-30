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Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»

30 сентября 2021 13:38
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Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»

Завершён прием заявок на Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Как сообщают организаторы события, уже 1 октября на официальном сайте будет размещен каталог брендов 2021. С 20 октября по 7 ноября любой желающий сможет отдать свой голос и поддержать любимый продукт и региональный бренд. По результатам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.

Отметим, на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» поступило более 700 заявок. Уникальные бренды продуктов питания - от уже хорошо известных потребителю до локальных специалитетов представили 84 субъекта страны. Организатором события выступает Министерство сельского хозяйства России.

Конкурс ориентирован на то, чтобы привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса и создать новые точки роста. Как отметили организаторы, миссия конкурса – познакомить потребителей с самым широким ассортиментом вкусов России, представить региональные бренды продуктов питания и качественную, но иногда известную только в локальных масштабах продукцию.

Подробная информация на сайте вкусыроссии.рф.

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