Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский цирк готовят к реконструкции
Самарский цирк готовят к реконструкции
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
В Самаре во время пожара на улице Уральской погибла женщина
В Самаре во время пожара на улице Уральской погибла женщина
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.39
-1.01
EUR 97.87
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы считают достойной пенсию в размере 46500 рублей в месяц

11 января 2024 10:41
137
Самарцы считают достойной пенсию в размере 46500 рублей в месяц

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47600 рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению самарцев, достойной пенсией является сумма в размере 46500 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан ровнялись 46400 рублей, в ноябре 2022 — 44900 рублей, в апреле того же года — 44100, в 2021 году желаемая сумма составляла 40600 рублей, в 2020 и 2019 — 37800 и 37700 рублей соответственно.

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 430
Время проведения: 13—31 декабря 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
11 января 2024  13:57
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
65
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
11 января 2024  12:35
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
135
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
11 января 2024  11:00
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
146
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
2559
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
409
Весь список