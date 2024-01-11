Самарцы считают достойной пенсию в размере 46500 рублей в месяц

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47600 рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению самарцев, достойной пенсией является сумма в размере 46500 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан ровнялись 46400 рублей, в ноябре 2022 — 44900 рублей, в апреле того же года — 44100, в 2021 году желаемая сумма составляла 40600 рублей, в 2020 и 2019 — 37800 и 37700 рублей соответственно.

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.



Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 430

Время проведения: 13—31 декабря 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов