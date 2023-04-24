самарцы считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры

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Самым полезным для карьеры сегодня и в будущем самарцы по-прежнему считают знание английского и китайского языков. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй самарец (48%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский. Другие языки упоминались гораздо реже: в важности владения немецким убеждены 4%, итальянским, японским и арабским — по 2%. 17% констатируют, что в его работе ни нужен никакой иностранный язык.



О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (55%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (18%).



По мнению горожан, владение английским и китайским языками не утратит своей значимости и в ближайшие десятилетия: 66% опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский, каждый четвертый (26%) убежден в пользе изучения китайского. По 3% думают, что их детям потребуется умение говорить по-немецки и по-испански, по 2% уверены в важности арабского, французского, японского и итальянского, еще 3% назвали другие варианты. Лишь 7% опрошенных считают, что их ребенку знание иностранных языков не пригодится.



Время проведения: 13—20 апреля 2023 года