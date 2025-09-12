Я нашел ошибку
Главные новости:
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, сколько времени тратят на рабочие чаты

12 сентября 2025 09:50
94
Самарцы рассказали, сколько времени тратят на рабочие чаты

В опросе SuperJob  приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные самарцы.

Сегодня 40% компаний используют только общие мессенджеры. При этом доля тех, кто использует и общие, и корпоративные мессенджеры, составляет 34%, а доля использующих только корпоративные — 10%. Число компаний, где считается допустимым отвечать в течение получаса, сегодня составляет 22%.

Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня, составляет 28%. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени — 15%. Женщины тратят на чаты в среднем 29% времени, а мужчины — 26%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени, чем те, кто старше: 30% против 20% среди горожан 45+.

При этом большинство (72%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Но эта доля снижается по мере роста нагрузки: среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, помощь чувствуют 64%, вред — 21%. Для сравнения, среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, мессенджеры мешают лишь 10%.

Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в 1 из 100 компаний руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет.

Время проведения: 25 августа — 9 сентября 2025 года

Теги: Опрос

