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Самарцы рассказали, с кем предпочитают вступать в брак

9 июля 2023 10:18
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Самарцы рассказали, с кем предпочитают вступать в брак

В преддверии Дня семьи, любви и верности SuperJob узнал у самарцев, какими качествами должны обладать настоящие мужчины и женщины и по каким критериям выбирают супругов. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

В топ-3 характеристик настоящего мужчины, по мнению женщин, входят ответственность (ее назвали 32% самарцев), честность (31%) и интеллект (30%). Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и сами мужчины. А в первой тройке критериев, по которым женщины выбирали будущих мужей, — доброта (34%), надежность (32%) и порядочность (28%).

Ум наряду с верностью характеризует и настоящую женщину, так считают по 28% мужчин. Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (24%) и красота (23%). Женщины солидарны с мужчинами относительно ума и доброты, на третьем же месте у женщин — честность, красота не вошла даже в топ-5 (10% голосов). А ведь именно привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, имела для них решающее значение при выборе спутницы жизни (47%), ум — на втором месте (25%), на третьем — верность (20%).

Хозяйственность как ключевое качество настоящей леди женщины также упоминали значительно реже мужчин (13 и 7% соответственно), зато чаще говорили о мудрости, ответственности и целеустремленности.

Настоящего мужчину женщины чаще наделяли такими характеристиками, как доброта (16% против 10% в ответах самих мужчин), чувство юмора, надежность, верность и щедрость. В ответах мужчин идеальный представитель сильного пола чаще оказывался спокойным (14% против 9% в ответах женщин), сильным и волевым.

Трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 12% женщин и 6% мужчин, настоящей женщины — 3 и 2% соответственно. Примерно такие же число опрошенных ориентировалось на это качество при принятии решения о вступлении в брак.

Время проведения: 12—26 июня 2023 года

Теги: Опрос

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