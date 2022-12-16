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Самарцы рассказали о бюджете на празднование Нового года

16 декабря 2022 11:51
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Самарцы рассказали о бюджете на празднование Нового года

Каждый третий россиянин в текущем году сократил расходы на празднование Нового года. По сравнению с предыдущим годом в среднем “комфортный” бюджет на подарки и праздничные мероприятия стал меньше на 20%. Таковы данные исследования образовательной компании MAXIMUM Education, пишет Газета.  

При этом большинство опрошенных (61%) отметили, что общее количество затрат в преддверии 31 декабря по сравнению с прошлым годом выросло примерно на 20%. Абсолютное большинство респондентов (76%) рассчитывают потратить на подарки родным и близким до 10 тысяч рублей. 17% выделят для поздравлений от 10 до 20 тысяч рублей, и лишь 7% россиян готовы выделить на подарки свыше 30 тысяч рублей.  

Каждый второй респондент оценивает уходящий год, как положительный. 36% опрошенных, которые назвали его скорее отрицательным, отмечают, что в большей степени на это повлияла обстановка в стране и мире в целом (51%). 

28% назвали год неудачным в связи с личными проблемами, и 21% не считают его благополучным из-за финансового положения (проблемы с деньгами, сокращения на работе). При этом 88% респондентов отметили, что за прошедшие 12 месяцев им удалось полностью или частично реализовать намеченные планы. В среднем уходящий год опрошенные оценивают на 3,5 балла по пятибалльной шкале.  

Каждый второй россиянин считает Новый год любимым праздником в году. 87% опрошенных ждут 31 декабря и готовятся к нему. В частности 89% респондентов планируют украшать елку и дом. 

Об исследовании 

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 8 по 12 декабря 2022 г. среди родителей учащихся 9-11 классов. Метод проведения исследования — e-mail опрос, количество участников — более 1,8 тыс. человек, география — все регионы РФ. 

Теги: Опрос

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