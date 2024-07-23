Самарцы рассказали, на какие вакансии не стали бы откликаться

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В топе причин отказа от отклика на вакансию — отсутствие ясности в вопросах оплаты труда. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Какие фразы в описании вакансий могут интерпретироваться соискателями как «красные флаги» — сигналы того, что данную вакансию не стоит откликаться. Наиболее критичным для экономически активных самарцев оказалось отсутствие конкретики по зарплате: 16% опрошенных указали, что не стали бы откликаться на вакансии с зарплатой по договоренности, для 14% не приемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода («Потолка нет»; «Заработок зависит только от вас!»), 13% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату.



Также настораживают в тексте вакансий слова и фразы, которые могут сулить большую рабочую нагрузку, а именно: «ненормированный график» и «переработки» (12%), слишком широкий список обязанностей (еще 10%) и «многозадачность» (7%).



Отталкивают грамматические ошибки, фразы о трудоустройстве по договору ГПХ или требования оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.



«Красные флаги», безусловно, вещь индивидуальная: кого-то может оттолкнуть наличие испытательного срока, ставшие уже речевыми клише фразы типа «стрессоустойчивость», «чай с печеньками», «молодой коллектив», «адекватное руководство», «мы одна семья», «неформальная атмосфера», «нужен универсальный специалист», «всему научим» и проч.

Время проведения: 3—19 июля 2024 года