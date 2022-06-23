самарцы рассказали, на что готовы ради карьеры

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Исследование проводили среди 1830 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет, в том числе и в Самарской области. По данным опроса, 31% самарцев ради карьерного роста готовы работать без выходных или задерживаться на работе допоздна. Также ради желаемой должности готовы переехать в другой город или страну – 24%, отказаться от отпуска – 4%, завести роман с руководством – 2%, использовать нечестные и честные способы/«идти по головам» – 2%, терпеть любое отношение к себе – 1%. При этом более трети ответивших (36%) не готовы ничем жертвовать ради карьеры.

Опрос показал, что в организациях 51% участников опроса руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Из них 42% респондентов сообщили, что результативность и конкурентные преимущества в сравнении с коллегами в их компаниях выплачивают премии и бонусы, словесную мотивацию со стороны руководства отметили в организации отметили 25% ответивших, лишь 2% опрошенных указали, что их мотивируют подарками. А 31% участников опроса признаются, что руководство за достижения их никак не мотивирует, пишет Зарплата.ру.