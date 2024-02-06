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Самарцы рассказали, на что больше всего тратят денег

6 февраля 2024 13:24
215
Самарцы рассказали, на что больше всего тратят денег

В опросах приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Топ-3 самых дорогих покупок жителей Самары в 2023 году — девайсы, предметы гардероба, бытовая техника и путешествия.


Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания (что, безусловно, ожидаемый результат): расходы на еду назвали основными 83% горожан. На втором месте — коммунальные платежи (36%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (20%). Среди наиболее затратных статей личного бюджета также называли содержание детей и бензин.

Личный финансовый учет ведут 3 из 4 горожан: 60% примерно планируют бюджет, 18% придерживаются строгого учета доходов и расходов. 22% не ведут личный бюджет.

Время проведения: 12—23 января 2024 года

Теги: Опрос

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