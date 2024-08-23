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Самарцы рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью 

23 августа 2024 10:11
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47% жителей Самары не планируют брать осенний отпуск.

В этом году планы на осенний отдых строят 44% жителей Самары. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Самары.

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 15% проведут отпуск дома, 14% планируют поездку по России, 8% выбирают для отдыха дачу, а 7% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома (18%) и поездки по городам России (11%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.

Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (9%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (22%).

47% жителей Самары не планируют брать осенний отпуск.

Время проведения: 11—21 августа 2024 года

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
 Краснодарский край
 Кавказ
 Золотое кольцо России
 Карелия
 Байкал
 Москва
 Санкт-Петербург
 Калининград
 Крым

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
 Турция
 Египет
 Таиланд

 

Фото:   freepik.com

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