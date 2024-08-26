Самарцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные граждане из Самары.

Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 10% — берут взаймы у родственников, 6% — у друзей, 3% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 60% опрошенных вообще не берут денег в долг.



В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (23% против 17% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников.



Кому обычно одалживают деньги: 28% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 22% — друзьям, 5% — коллегам. 43% никому не дают взаймы никому.



Cредняя сумма, которую жители Самары могут одолжить родственнику, сегодня составляет 18 000 руб., другу — 14 000 руб., коллеге — 10 000 руб.





Время проведения: 11—21 августа 2024 года