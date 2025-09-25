Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными

56



В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (22% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (12%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (10%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 6% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (4%).



8% считают престижной любую профессию. 3% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно: «Уважения ни к кому нет. Где большие деньги — там криминал».



Мужчины чаще женщин называют престижными профессии военных, ИТР и рабочих. Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей, учителей и финансистов.

Время проведения: 11—18 сентября 2025 года