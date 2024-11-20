Самарцы рассказали, как предпочитают оплачивать покупки в магазине

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Самарцы чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, чем на терминалах самообслуживания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Отсутствие очередей для многих — фактор, определяющий место оплаты покупок, однако обслуживание человеком жители Самары предпочтут даже в ситуации, когда нигде нет очередей: каждый второй покупатель пойдет к кассиру, 39% — на кассу самообслуживания.



Мужчины чаще женщин выбирают оплату у кассира (55 и 45% соответственно), в то время как женщины чаще предпочитают кассы самообслуживания (49% против 30% среди мужчин). Горожане старше 45 лет выбирают оплату покупок у кассира чаще тех, кто моложе. Традиционный формат оплаты покупок граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше.



Время проведения: 13—18 ноября 2024 года